Иномарка врезалась в автобус и разбилась «всмятку» на Зубовском бульваре, 37с1, в Москве, сообщил источник «360». По его данным, пострадали трое: человек за рулем был в крови, девушка рядом с ним задыхалась, а у пассажирки на заднем сидении оказалась сломана нога.

«Люди ехали в автобусе № 910, в них влетела иномарка, за рулем был мужчина. У него руки и голова в крови, машина сильно повреждена, пассажирка рядом начала задыхаться, кричала, девушка на заднем сидении получила травму ноги, кричала, что у нее колено вывернулось», — рассказал собеседник канала.

По его данным, пассажиры автобуса вызвали скорую помощь, на место выехало несколько бригад медиков. По данным источника, ехавшие в автобусе мать и сын тоже, предположительно, получили травмы.

«Женщина с сыном 17 лет, у обоих сейчас болит голова, подозревают у себя сотрясение», — добавил собеседник.

В ГУ МВД по Москве информацию пока уточняют.