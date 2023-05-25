Происшествия 25 мая 2023, 12:54 Иномарка провалилась в яму из-за коммунальной аварии в Хабаровске

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Внедорожник провалился под землю из-за коммунальной аварии в Хабаровске. Об этом сообщил главный инженер МУП города «Тепловые сети» Владимир Литвиненко РИА «Новости».

По предварительным данным, авария произошла во время испытания теплотрассы на улице Гайдара. Иномарка выезжала с парковки, после чего задними колесами угодила в яму.

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Как сообщило Utro.ru, никто не пострадал, по факту аварии районная прокуратура организовала проверку.