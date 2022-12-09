Происшествия 09 декабря 2022, 04:36 Иномарка провалилась под асфальт в Благовещенске В Благовещенске машина провалилась под асфальт из-за прорыва труб под парковкой

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Прорыв теплосетей произошел рядом с парковкой машин в Благовещенске. В результате один из автомобилей провалился под асфальт. Об этом написало издание «ФедералПресс».

Трубы прорвало в ночь на 9 декабря на Зейской улице. Владельцы припаркованных машин сразу же стали отгонять свой личный транспорт, когда увидели бьющий из-под земли кипяток. Один водитель не успел убрать свой Toyota Prius, передняя часть которого оказалась в итоге в глубокой яме. Автомобиль стоял прямо над местом прорыва теплосети.

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Без помощи специалистов машину было невозможно вытащить. С этим справились прибывшие на место аварийные службы. Транспортное средство достали с помощью автокрана и эвакуатора. Состояние пострадавшей машины пока неизвестно. Ремонтная бригада уже приступила к восстановлению теплосети.

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В конце ноября под землю ушел игровой домик, находившийся на детской площадке в Казани. Под сооружением провалился грунт. После этого дошкольное образовательное учреждение закрыли, чтобы провести геофизические исследования.