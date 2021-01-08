Иномарка протащила под капотом сбитую женщину в Новой Москве. Видео

Пьяная владелица иномарки сбила и протащила под капотом женщину-пешехода. Когда она обнаружила, что мешает движению, то вытащила пострадавшую и бросила ее на заправке под Троицком в Новой Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Часть страшного заезда попала в объектив камеры наблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как на место приезжает машина. Она несколько раз кружит по площадке. В какой-то момент из-под колес видны ноги. Водитель не останавливается и продолжает движение пока на место не подбегают прохожие. Они останавливают машину и говорят, что под транспортным средством находится человек. Женщина достала из-под машины сбитую ей пострадавшую и, бросив в снегу, уехала.

По данным источника, у сбитой женщины оказались переломаны множество ребер и открылось сильное внутреннее кровотечение. Врачи спасти ее не смогли. Утром в пятницу, 8 января, она скончалась.

Устроившую смертельный заезд владелицу иномарки задержали сотрудники правоохранительных органов.