Эксклюзив 06 сентября 2023, 19:19 Иномарка протаранила «Жигули» на севере Москвы, пострадали три человека Источник «360»: двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на севере Москвы

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В Северном округе Москвы в Бескудниковском районе автомобиль Chevrolet врезался в «Жигули». В результате аварии пострадали двое взрослых и ребенок, сообщил источник «360».

По его данным, вечером 6 сентября на Сигнальном проезде Chevrolet протаранил стоящие на дороге «Жигули». В иномарке ехала семья с двухлетним ребенком.

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Как уточнил собеседник, в результате ДТП пострадали оба водителя и ребенок. О их состоянии пока ничего не известно. На видео заметны серьезные повреждения у двух легковушек. У «Жигулей» больше всего пострадала задняя часть, у иномарки разбит капот. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и две кареты скорой помощи. Все причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

Ранее ДТП с участием шести автомобилей произошло на проспекте Мира в Москве. Движение в районе происшествия было затруднено, но позже проезжую часть освободили.