Происшествия 26 августа 2023, 19:11 Иномарка протаранила заглохший на Новорижском шоссе автомобиль в Москве Дептранс Москвы: на Новорижском шоссе автомобиль влетел в неисправную машину

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В столице на Новорижском шоссе кроссовер врезался в сломанный автомобиль, который стоял на дороге. На место прибыли представители городских оперативных служб, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло 26 августа на 17-м километре Новорижского шоссе. Прибывшие на место правоохранители установят все обстоятельства и причины аварии. О пострадавших сведений не поступало.

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В пресс-службе дептранса также показали видео с моментом столкновения машин. На кадрах видно, как кроссовер на скорости врезался в стоящую на шоссе легковушку.

В свою очередь автомобилистов предупредили о затрудненном движении в сторону Москвы и порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее пассажирское маршрутное такси Mercedes перевернулось под Киевским путепроводом в районе Дорогомилова в Москве. Предположительно, водитель не справился с управлением. Врезультате аварии обошлось без пострадавших, разлива топлива также нет.