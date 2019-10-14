Иномарка протаранила трамвайную остановку в Улан-Удэ. Двое погибли

В Улан-Удэ мужчина на полном ходу влетел на своем автомобиле в трамвайную остановку. Машина сбила двух человек. Оба пострадавших — мужчина и женщина — скончались.

Авария произошла днем 14 октября на улице Терешковой, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД Бурятии.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомашиной Lifan, совершил наезд на остановку общественного транспорта „Республиканская больница“», — уточнили в ведомстве.

Источник фото: «ВКонтакте»

По предварительным данным, погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения. Позже скончалась получившая травмы 56-летняя женщина.

Источник фото: «ВКонтакте»

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Управлявшего Lifan доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося.

На опубликованных в Сети снимках видно, что капот иномарки полностью раскурочен. Лобовое стекло и крыша машины тоже разбиты. Машина стоит на трамвайных путях.