Иномарка протаранила трамвайную остановку в Улан-Удэ. Двое погибли
Авария произошла днем 14 октября на улице Терешковой, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД Бурятии.
«Водитель 1988 года рождения, управляя автомашиной Lifan, совершил наезд на остановку общественного транспорта „Республиканская больница“», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения. Позже скончалась получившая травмы 56-летняя женщина.
Две крупные аварии произошли в подмосковной Кашире. Погибли шесть человекПодробнее
Управлявшего Lifan доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося.
На опубликованных в Сети снимках видно, что капот иномарки полностью раскурочен. Лобовое стекло и крыша машины тоже разбиты. Машина стоит на трамвайных путях.