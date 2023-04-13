13 апреля 2023, 23:41
Иномарка протаранила столб на северо‐западе Москвы
Источник «360»: автомобиль врезался в столб на улице Вильгельма Пика в Москве
Легковой автомобиль устроил ДТП на пересечении двух улиц на северо-востоке Москвы. Транспортное средство врезалось в опорный столб, сообщил источник «360» в экстренных службах города.
Авария произошла на пересечении улиц Вильгельма Пика и Сельскохозяйственная. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.
Реклама
Судя по кадрам, в результате удара легковушка получила серьезные повреждения. Установлено, что в момент аварии в автомобиле находились несколько человек, они были в нетрезвом состоянии, отметил источник «360».
«Всех увезли в больницу», — добавил он.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП сейчас работают сотрудники ДПС.
Ранее автобус протаранил столб на улице Коцюбинского на западе Москвы. Аварию устроил рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 127. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.
ДТП
Машины
Полиция
Реклама
Реклама