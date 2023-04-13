Эксклюзив 13 апреля 2023, 23:41 Иномарка протаранила столб на северо‐западе Москвы Источник «360»: автомобиль врезался в столб на улице Вильгельма Пика в Москве

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Легковой автомобиль устроил ДТП на пересечении двух улиц на северо-востоке Москвы. Транспортное средство врезалось в опорный столб, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Авария произошла на пересечении улиц Вильгельма Пика и Сельскохозяйственная. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

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Судя по кадрам, в результате удара легковушка получила серьезные повреждения. Установлено, что в момент аварии в автомобиле находились несколько человек, они были в нетрезвом состоянии, отметил источник «360».

«Всех увезли в больницу», — добавил он.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП сейчас работают сотрудники ДПС.

Ранее автобус протаранил столб на улице Коцюбинского на западе Москвы. Аварию устроил рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 127. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.