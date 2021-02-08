Иномарка протаранила скорую в Ижевске

В Ижевске Toyota под управлением 55-летнего водителя протаранила на встречке машину скорой помощи.

Как сообщает udm-info.ru со ссылкой на информацию пресс-службы республиканского УГИБДД, авария произошла 6 февраля на улице Олега Кошевого. Не сумев справиться с управлением, водитель иномарки оказался на встречной полосе, где в это время ехал автомобиль скорой помощи под управлением 52-летнего водителя.

В результате столкновения автомобилей пострадали два пассажира Toyota. Один из них — шестилетний ребенок, который, к тому же, ехал не в детском кресле, а на обычном сиденье.