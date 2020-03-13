13 марта 2020, 12:42
Иномарка протаранила рекламный щит в Кузбассе. Три человека погибли
В Прокопьевске (Кемеровская область) зафиксировано ДТП с участием иномарки Toyota Crown, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным информагентства, авария произошла на проспекте Шахтеров. По предварительной информации, водитель иномарки в гололед выбрал небезопасную скорость и протаранил рекламный щит. В результате три человека погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.