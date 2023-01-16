16 января 2023, 02:39
Иномарка протаранила продуктовый магазин в Рязани
Chevrolet въехал в продуктовый магазин в Рязани, пострадал покупатель
Автомобиль Chevrolet Lacetti въехал в продуктовый павильон в Рязани, продавец не пострадала, покупателя увезла скорая помощь. Видео с места опубликовали в группе «Подслушано у Водителей Рязани» в соцсети «ВКонтакте».
Машина въехала в магазин в Недостоеве около 17:50 по московскому времени. Автомобиль протаранил продуктовый павильон, в котором были продавец и покупатель.
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Девушка за прилавком не пострадала, а вот молодого человека пришлось госпитализировать, его увезли на скорой. Камеры наблюдения магазина засняли момент ДТП. На кадрах видно, что автомобиль, протаранив стену магазина, зажал мужчину между прилавком и холодильным оборудованием. Покупатель пострадал, но находился в сознании.
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Местные СМИ пишут, что водителя Chevrolet Lacetti направили на медицинское освидетельствование, у него наблюдались признаки опьянения. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится проверка.
ДТП
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