Иномарка протаранила остановку с людьми в Калининграде

Автомобиль Renault влетел в остановку общественного транспорта на улице Александра Невского в Калининграде. В этот момент там стояли женщина с ребенком.

В результате ДТП пешеходы получили серьезные травмы. Возраст пострадавшей женщины уточняется, мальчику девять лет. Сейчас они находятся в больнице, сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным полиции, около 08:00 по местному времени (09:00 по московскому времени) водитель иномарки притормозил около остановки, чтобы высадить пассажиров, но не рассчитал и наехал на бордюр, а потом перепутал педали, нажал на газ и протаранил остановку.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители. Проверка продолжается.