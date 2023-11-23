Эксклюзив 23 ноября 2023, 21:19 Иномарка протаранила фонарь на Новотроицком шоссе в Москве Источник «360»: Ford врезался в фонарь в Москве, два человека пострадали РИА «Новости»

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Автомобиль Ford протаранил фонарный столб на Новотроицком шоссе, рядом с деревней Яковлево. Травмы получили два человека, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Информация о дорожном происшествии поступила в 19:26. В результате наезда столб получил повреждения: с него слетел фонарь и оборвались провода.

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Медики оказали помощь двум пострадавшим в аварии, состояние их здоровья уточнятся. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее три иномарки столкнулись на 52-м километре МКАД. С места ДТП госпитализировали двух человек. До этого на 88-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись автомобиль такси и грузовик. Прибывшие на место врачи осмотрели одного из пострадавших водителей.