Иномарка протаранила автоцистерну в Нижнем Новгороде

В Нижнем Тагиле утром 24 января на перекрестке улиц Красноармейской и Космонавтов произошло столкновение двух машин. Легковое авто влетело в автоцистерну.

По словам очевидцев, машина марки Renault LOGAN передвигалась в правом ряду, а большегруз — в левом, сообщает tagilcity.ru.

Сейчас подробности аварии устанавливают инспекторы ГИБДД. Не исключается, что Renault попал в слепую зону, и водитель автоцистерны не разглядел помеху с правой стороны.