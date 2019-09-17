Иномарка протаранила автобетоносмеситель в Петербурге
Водитель легковушки Citroen влетел в автобетоносмеситель марки Renault. Авария произошла на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта Санкт-Петербурга. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Жители Петербурга рассказали в Сети об аварии, которая спровоцировала пробку. По словам очевидцев, в результате столкновения ни одна из машин не получила существенные повреждения. Но ДТП затруднило движение. Другие автомобили не могут проехать со Свердловской набережной на Пискаревский проспект.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.