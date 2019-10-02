  • Иномарка протаранила авто и сбила пенсионерку в Петербурге

    02 октября 2019, 19:20

    Анастасия Карпеева

    Водитель Toyota Camry протаранил автомобиль марки BMW, затем снес ограждение и сбил пожилую женщину. ДТП произошло на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировская в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».

    Автомобиль Toyota Camry под управлением 32-летнего водителя поворачивал налево. Во время маневра он столкнулся с BMW, которой управляла 36-летняя женщина. В результате аварии Toyota наехала на пешеходное ограждение и сбила проходившую мимо пенсионерку.

    Врачи госпитализировали 67-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.