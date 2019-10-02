Иномарка протаранила авто и сбила пенсионерку в Петербурге

Автомобиль Toyota Camry под управлением 32-летнего водителя поворачивал налево. Во время маневра он столкнулся с BMW, которой управляла 36-летняя женщина. В результате аварии Toyota наехала на пешеходное ограждение и сбила проходившую мимо пенсионерку.

Врачи госпитализировали 67-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.