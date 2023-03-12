12 марта 2023, 22:50
Иномарка попала в ДТП на севере Москвы
Источник «360»: иномарка попала в ДТП на улице Новодачной на севере Москвы
В Северо-Восточном административном округе Москвы черная иномарка попала в ДТП. Авария произошла на Новодачной улице. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.
Автомобиль черного цвета в результате аварии на севере столицы вылетел с обочины и врезался в столб. На фотографии с места происшествия видно, что машина сложилась вокруг столба.
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На место ДТП приехала патрульная машина ГИБДД.
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Телеканал «360»
Обстоятельства происшествия уточняются. Данных о пострадавших пока нет.
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