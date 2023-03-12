Эксклюзив 12 марта 2023, 22:50 Иномарка попала в ДТП на севере Москвы Источник «360»: иномарка попала в ДТП на улице Новодачной на севере Москвы Телеканал «360»

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В Северо-Восточном административном округе Москвы черная иномарка попала в ДТП. Авария произошла на Новодачной улице. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Автомобиль черного цвета в результате аварии на севере столицы вылетел с обочины и врезался в столб. На фотографии с места происшествия видно, что машина сложилась вокруг столба.

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На место ДТП приехала патрульная машина ГИБДД.

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Обстоятельства происшествия уточняются. Данных о пострадавших пока нет.