Иномарка полностью выгорела в Петербурге. Фото

Иномарка загорелась около 12:00. Машина вспыхнула, когда водитель ехал по улице. Вскоре он остановился у дома № 2, там авто полностью выгорело внутри, остался только обугленный остов.

Местные жители помогали спасти машину. Водитель предположил, что причина возгорания — проблемы с проводкой.

Горожане также поделились фотографии с места ЧП во «ВКонтакте».