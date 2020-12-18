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    18 декабря 2020, 17:02

    Иномарка полностью выгорела в Петербурге. Фото

    Алена Макаренко

    Renault сгорел на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости».
    Иномарка полностью выгорела в Петербурге. Фото

    Иномарка загорелась около 12:00. Машина вспыхнула, когда водитель ехал по улице. Вскоре он остановился у дома № 2, там авто полностью выгорело внутри, остался только обугленный остов.

    Местные жители помогали спасти машину. Водитель предположил, что причина возгорания — проблемы с проводкой.

    Горожане также поделились фотографии с места ЧП во «ВКонтакте».