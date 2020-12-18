18 декабря 2020, 17:02
Иномарка полностью выгорела в Петербурге. Фото
Renault сгорел на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости».
Иномарка загорелась около 12:00. Машина вспыхнула, когда водитель ехал по улице. Вскоре он остановился у дома № 2, там авто полностью выгорело внутри, остался только обугленный остов.
Местные жители помогали спасти машину. Водитель предположил, что причина возгорания — проблемы с проводкой.
Горожане также поделились фотографии с места ЧП во «ВКонтакте».