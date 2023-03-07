Происшествия 07 марта 2023, 20:07 Иномарка под управлением пьяного водителя врезалась в припаркованное такси в Искитиме

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Серьезное ДТП произошло в Искитиме Новосибирской области. Там иномарка влетела в автомобиль такси. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Ситуация произошла в понедельник, 6 марта. Водитель такси Kia Rio припарковался неподалеку от дома № 1 на улице Шипуновский квартал, чтобы отдохнуть. В этот момент в машину влетела Infiniti FX. В результате водитель первой машины погиб на месте происшествия.

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Выяснилось, что виновник аварии в момент происшествия был пьян.

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