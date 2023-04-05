Происшествия 05 апреля 2023, 15:41 Иномарка перевернулась в центре Южно-Сахалинска

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Столкновение мусоровоза и легкового автомобиля произошло на проспекте Мира в городе Южно-Сахалинске. В результате ДТП иномарка перевернулась, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, женщина за рулем легковушки марки Subaru Forester двигалась слева от грузовой машины. Мусоровоз стал разворачиваться на магистрали, иномарка не смогла увернуться от фуры и перевернулась.

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Отмечается, что в аварии никто не пострадал.