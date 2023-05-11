11 мая 2023, 07:49
Иномарка перевернулась после столкновения с другой машиной в центре Москвы
Автомобили Chevrolet и Mazda столкнулись на улице Достоевского в центре Москвы
В Центральном административном округе Москвы утром 11 мая случилось ДТП с участием двух автомобилей. Источник «360» сообщил, что один из них перевернулся.
Авария произошла на улице Достоевского недалеко от Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова. Столкнулись два автомобиля Chevrolet и Mazda, один из них опрокинулся на крышу. К месту происшествия приехала Госавтоинспекция, скорая помощь и спасатели. Медики осмотрели участников ДТП. По предварительной информации, двое из них получили травмы.
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Еще одна авария с опрокидыванием случилась в Лефортовском тоннеле. Такси Kia Optima потеряло управление, наехало на препятствие и перевернулось. Очевидцы помогли женщине выбраться из салона.
ДТП
Москва 2023
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