Эксклюзив 11 мая 2023, 07:49 Иномарка перевернулась после столкновения с другой машиной в центре Москвы Автомобили Chevrolet и Mazda столкнулись на улице Достоевского в центре Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Центральном административном округе Москвы утром 11 мая случилось ДТП с участием двух автомобилей. Источник «360» сообщил, что один из них перевернулся.

Авария произошла на улице Достоевского недалеко от Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова. Столкнулись два автомобиля Chevrolet и Mazda, один из них опрокинулся на крышу. К месту происшествия приехала Госавтоинспекция, скорая помощь и спасатели. Медики осмотрели участников ДТП. По предварительной информации, двое из них получили травмы.

Реклама

Еще одна авария с опрокидыванием случилась в Лефортовском тоннеле. Такси Kia Optima потеряло управление, наехало на препятствие и перевернулось. Очевидцы помогли женщине выбраться из салона.