29 апреля 2023, 08:31
Иномарка перевернулась после аварии на севере Москвы
Источник «360»: два человека получили травмы при аварии на МКАД
На севере Москвы произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль BMW. Пассажир и водитель получили травмы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.
«Иномарка перевернулась на 81-м километре МКАД, на внешней стороне. ДТП произошло в Северном административном округе столицы», — уточнил источник.
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По его словам, в салоне автомобиля находились два человека, одного из них зажало.
«Один человек получил легкие травмы. Состояние другого пострадавшего врачи оценили как тяжелое. Пассажира и водителя BMW с места аварии доставили в больницу», — сказал источник.
В начале апреля машина перевернулась в массовой аварии на 18-м километре трассы М-9 в Подмосковье.
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