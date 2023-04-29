Эксклюзив 29 апреля 2023, 08:31 Иномарка перевернулась после аварии на севере Москвы Источник «360»: два человека получили травмы при аварии на МКАД Телеканал «360»

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На севере Москвы произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль BMW. Пассажир и водитель получили травмы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

«Иномарка перевернулась на 81-м километре МКАД, на внешней стороне. ДТП произошло в Северном административном округе столицы», — уточнил источник.

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По его словам, в салоне автомобиля находились два человека, одного из них зажало.

«Один человек получил легкие травмы. Состояние другого пострадавшего врачи оценили как тяжелое. Пассажира и водителя BMW с места аварии доставили в больницу», — сказал источник.

В начале апреля машина перевернулась в массовой аварии на 18-м километре трассы М-9 в Подмосковье.