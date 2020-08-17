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    17 августа 2020, 11:14

    Иномарка перевернулась на МКАД

    Александра Ломейко , Алла Морген

    В Москве произошла авария, в которой пострадал один человек. ДТП случилось на МКАД, рассказал «360» источник в экстренных службах города.

    Известно, что на 17 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги опрокинулся автомобиль. Перевернулся Volkswagen Golf.

    В результате ДТП есть один пострадавший. Других подробностей случившегося не приводится.

    В Санкт-Петербурге каршеринговое авто протаранило ограждение набережной. Авария произошла недалеко от причала прогулочных теплоходов. Обошлось без пострадавших.

    Новости SMI.FM