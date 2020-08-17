Иномарка перевернулась на МКАД

В Москве произошла авария, в которой пострадал один человек. ДТП случилось на МКАД, рассказал «360» источник в экстренных службах города.

Известно, что на 17 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги опрокинулся автомобиль. Перевернулся Volkswagen Golf. В результате ДТП есть один пострадавший. Других подробностей случившегося не приводится. В Санкт-Петербурге каршеринговое авто протаранило ограждение набережной. Авария произошла недалеко от причала прогулочных теплоходов. Обошлось без пострадавших.