Иномарка перевернулась на крышу после аварии в Санкт-Петербурге

22 ноября Volkswagen Polo перевернулся на крышу на пересечении улиц Литовской и Грибалевой в Санкт-Петербурге. Очевидцы поделились информацией о происшествии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

Информации о пострадавших нет. На место ДТП прибыли сотрудники МЧС. Иномарку пытаются перевернуть на колеса.

В результате аварии образовалась небольшая пробка. Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения на участке снизилась до семи километров в час.