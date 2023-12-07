Происшествия 07 декабря 2023, 05:22 Иномарка насмерть сбила женщину в Москве Водитель Mercedes насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекция столицы.

«По предварительным данным около 19:30 на Дмитровском шоссе в районе дома 164, водитель автомобиля Mercedes, совершил наезд на женщину пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в ведомстве.

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На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее 64-летняя женщина попала под колеса легкового автомобиля Lada Granta в Кировском районе Самары. Она перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу, сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.