Происшествия 23 апреля 2024, 15:45 Иномарка насмерть сбила женщину в Краснокамске

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Женщина попала под колеса легкового автомобиля в Краснокамске Пермского края. От полученных травм она погибла, сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем иномарки Toyota Hilux не заметил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

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Отмечается, что по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.