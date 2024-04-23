23 апреля 2024, 15:45
Иномарка насмерть сбила женщину в Краснокамске
Женщина попала под колеса легкового автомобиля в Краснокамске Пермского края. От полученных травм она погибла, сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.
По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем иномарки Toyota Hilux не заметил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
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Отмечается, что по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
ДТП
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