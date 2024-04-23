Происшествия 23 апреля 2024, 14:15 Иномарка насмерть сбила женщину в Краснодарском крае

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Женщина попала под колеса минивена в Славянском районе Краснодарского края. От полученных травм она скончалась, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, 41-летний водитель за рулем автомобиля Toyota не заметил двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на красный свет, и врезался в них.

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Отмечается, что сбитого мужчину с различными травмами доставили в больницу.