Иномарка насмерть сбила велосипедиста в Подольске

ЧП случилось 11 июля, около 20:25. По предварительным данным, водитель за рулем иномарки врезался в 45-летнего велосипедиста.

От полученных в ДТП травм владелец двухколесного транспортного средства скончался на месте аварии.

По указанному адресу приехали полицейские. Им предстоит установить причины ДТП.