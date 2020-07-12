12 июля 2020, 11:03
Иномарка насмерть сбила велосипедиста в Подольске
Водитель BMW сбил велосипедиста на Октябрьском проспекте в Подольске. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.
ЧП случилось 11 июля, около 20:25. По предварительным данным, водитель за рулем иномарки врезался в 45-летнего велосипедиста.
От полученных в ДТП травм владелец двухколесного транспортного средства скончался на месте аварии.
По указанному адресу приехали полицейские. Им предстоит установить причины ДТП.