Происшествия 02 августа 2023, 23:01 Иномарка насмерть сбила трехлетнего ребенка в Тверской области Трехлетний мальчик погиб под колесами Ford Focus в Тверской области РИА «Новости»

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Трехлетний ребенок погиб под колесами автомобиля Ford Focus. Смертельное ДТП произошло в городе Удомле в Тверской области, сообщила пресс-служба местной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Авария произошла 1 августа у дома № 7 по улице Мюда. По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент его сбила машина. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

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Отделение МВД России «Удомельский» назначило по факту гибели трехлетнего мальчика проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Адыгее водитель внедорожника наехал на людей рядом с парком культуры и отдыха. В результате происшествия погиб девятилетний мальчик. Также медики госпитализировали с травмами четырех детей. Еще в больницу попали водитель и взрослый пассажир.