Иномарка насмерть сбила пожилую женщину на юге столицы

Автомобиль Opel Insignia насмерть сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте на юге столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 14 июля.

По информации представителей правоохранительных органов, авария произошла 13 июля по адресу улица Кировоградская, дом 42, корпус 1. Машина, за рулем которой сидел 39-летний мужчина, сбила 62-летнюю горожанку. Уточняется, что в 200 метрах от места ДТП расположен ближайший пешеходный переход, информирует «Вечерняя Москва».

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. В настоящий момент выясняются детали происшествия. Возбуждено уголовное дело.