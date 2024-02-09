09 февраля 2024, 17:36
Иномарка насмерть сбила пешехода в Ростове-на-Дону
Пешеход попал под колеса легкового автомобиля на улице Казахской в Ростове-на-Дону. От полученных травм он скончался, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Renault Logan не заметил человека, который переходил дорогу в неположенном месте, и сбил его.
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Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства аварии.
ДТП
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