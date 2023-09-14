Происшествия 14 сентября 2023, 16:40 Иномарка насмерть сбила пешехода в Ижевске

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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля на 13 километре Якшур-Бодьинского тракта в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по республике Удмуртии.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Mitsubishi не заметил мужчину, который переходил дорогу в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, и сбил его.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм пешеход скончался.