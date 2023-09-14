14 сентября 2023, 16:40
Иномарка насмерть сбила пешехода в Ижевске
Мужчина попал под колеса легкового автомобиля на 13 километре Якшур-Бодьинского тракта в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по республике Удмуртии.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Mitsubishi не заметил мужчину, который переходил дорогу в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, и сбил его.
Реклама
Отмечается, что от полученных в ДТП травм пешеход скончался.
ДТП
Удмуртия
Реклама
Реклама