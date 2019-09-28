Иномарка насмерть сбила пешехода на западе Москвы

На Кутузовском проспекте автомобиль Infiniti задавил пешехода. На месте происшествия побывал корреспондент «360».

ДТП с участием маршрутки, трамвая и легковушки произошло в Петербурге Подробнее

Инцидент произошел приблизительно в 21:00 на Кутузовском проспекте. Известно, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Иномарка его сбила.

Пешеход скончался от полученных травм до приезда скорой.

Пресс-служба столичного ГИБДД сообщила, что инцидент произошел на девятом километре магистрали.

На месте работают правоохранительные органы, которые устанавливают подробности произошедшего.

Корреспондент «360» сообщил, что оживленнейшую трассу в неположенном месте перебегали двое. Добежать до конца не смогли. Одного из них сбила иномарка. От удара мужчину буквально разорвало на части, которые собирали в радиусе нескольких десятков метров. На месте сейчас работают следователи.