Иномарка насмерть сбила пешехода на западе Москвы
ДТП с участием маршрутки, трамвая и легковушки произошло в ПетербургеПодробнее
Инцидент произошел приблизительно в 21:00 на Кутузовском проспекте. Известно, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Иномарка его сбила.
Пешеход скончался от полученных травм до приезда скорой.
Пресс-служба столичного ГИБДД сообщила, что инцидент произошел на девятом километре магистрали.
На месте работают правоохранительные органы, которые устанавливают подробности произошедшего.
Корреспондент «360» сообщил, что оживленнейшую трассу в неположенном месте перебегали двое. Добежать до конца не смогли. Одного из них сбила иномарка. От удара мужчину буквально разорвало на части, которые собирали в радиусе нескольких десятков метров. На месте сейчас работают следователи.