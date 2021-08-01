Иномарка насмерть сбила пешехода на Киевском шоссе

В Московской области на Киевском шоссе минувшей ночью произошло смертельное ДТП. Иномарка сбила пешехода в районе Селятино. Он шел по проезжей части.

«Пешеход шел рядом с отбойником по левой полосе по киевскому шоссе по направлению движения автомобилей. За пять минут до этого несколько машин передо мной, в том числе и я, успели уйти вправо и заметить его, но исход, к сожалению, был очевиден», — написала очевидец в социальных сетях.

Она отметила, что пешеход шел прямо по полосе проезжей части. По данным Telegram-канала «На МКАДе ДТП», человека сбил водитель Mercedes. Однако после иномарка скрылась с места происшествия. Правоохранительные органы пока не прокомментировали происшествие.

Несколько дней назад в городе Краснокаменск Забайкальского края на улице Зеленой 31-летний водитель Toyota Passo сбил ребенка. Девочка неожиданно выскочила на проезжую часть из-за дерева. Водитель иномарки не успел затормозить. Пострадавшего ребенка увезли в больницу.