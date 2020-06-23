23 июня 2020, 16:11
Иномарка насмерть сбила пенсионерку в Ленобласти
В Ивангороде Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки сбил пенсионерку. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Авария случилась на проспекте Юрия Гагарина в Кингисеппском районе. 86-летняя женщина неожиданно вышла на проезжую часть в неположенном месте, водитель иномарки не успел затормозить.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Правоохранители проводят проверку.