Иномарка насмерть сбила пенсионерку в Ленобласти

Авария случилась на проспекте Юрия Гагарина в Кингисеппском районе. 86-летняя женщина неожиданно вышла на проезжую часть в неположенном месте, водитель иномарки не успел затормозить.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Правоохранители проводят проверку.