Происшествия 28 июня 2023, 18:54 Иномарка насмерть сбила пенсионера в Ивановской области

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Пожилой мужчина попал под колеса легкового автомобиля на трассе в Ивановском районе Ивановской области. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки не заметила пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и сбила его.

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Отмечается, что в настоящее время полицейские выясняют все детали ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.