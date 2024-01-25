Происшествия 25 января 2024, 16:29 Иномарка насмерть сбила мужчину в Ростовской области

Читать 360tv в

Мужчина попал под колеса легкового автомобиля на дороге между Азовом и Ростовом-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Nissan Almera не заметил мужчину, который в вечернее время пытался перебежать дорогу в неположенном месте, и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Реклама

Отмечается, что в настоящее время полицейские выясняют все детали ДТП.