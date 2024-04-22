Происшествия 22 апреля 2024, 16:16 Иномарка насмерть сбила мужчину в Петербурге

Читать 360tv в

Мужчина попал под колеса легкового автомобиля на 69-м километре КАД на внутреннем кольце в Санкт-Петербурге. От полученных травм он скончался на месте, сообщил сайт Neva.Today.

По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем иномарки Volvo не заметила 54-пешехода, который ночью перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, и сбила его.

Реклама

Отмечается, что по факту аварии сотрудники полиции организовали проверку.