Происшествия 14 декабря 2023, 15:40 Иномарка насмерть сбила мужчину в Челябинске

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Пожилой мужчина попал под колеса легкового автомобиля на улице Черкасской в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Skoda Octavia не заметил 74-летнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный сигнал светофора, и сбил его.

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Отмечается, что от полученных травм пострадавший скончался в больнице.