Иномарка насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе в Петербурге. Видео

Иномарка на полной скорости сбила двух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В Сети появилось видео с места ДТП — на кадрах видно, как людей подбросило в воздух и протащило по земле на несколько метров.

ДТП произошло на Невском проспекте, сообщил РЕН ТВ. В результате наезда Volkswagen Polo один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавшего осматривают врачи. Причины происшествия устанавливаются. Судя по видео, водитель не остановился после аварии. Пока не ясно, скрылся он с места происшествия или нет.

Ранее стало известно, что водитель-наркоман спровоцировал аварию в Санкт-Петербурге. Ситуация произошла вечером 11 августа 2020 года на Левашовском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Под воздействием препаратов он значительно превысил скорость и врезался в другой автомобиль. В результате водитель второй машины получил серьезные травмы. Виновника приговорили к тюремному заключению.