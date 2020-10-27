Иномарка насмерть сбила девочку в Подмосковье

Водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку в Щелковском районе Подмосковья. В результате аварии ребенок погиб. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранители.

«Наезд на пешехода, предварительно вне зоны пешеходного перехода. Водитель управлял автомобилем Huyndai Solaris, сбил девочку 11 лет, она скончалась», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГУМВД по Московской области.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло на подмосковной дороге Осеево-Никифорово-Медвежьи Озера в Щелковском районе. Там работают полицейские, которые выясняют все детали и причины аварии с участием иномарки. Проверку уже начала прокуратура Московской области.

«Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Щелковской городской прокуратуре», — сообщили «360» в пресс-службе надзорного ведомства.

На место выехал Щелковский городской прокурор Иван Денисов. Прокуратура следит за проводимой полицией процессуальной проверкой.