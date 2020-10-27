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    27 октября 2020, 08:33

    Иномарка насмерть сбила девочку в Подмосковье

    Дарья Бунякова, Иван Степанов

    Водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку в Щелковском районе Подмосковья. В результате аварии ребенок погиб. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранители.
    Иномарка насмерть сбила девочку в Подмосковье

    «Наезд на пешехода, предварительно вне зоны пешеходного перехода. Водитель управлял автомобилем Huyndai Solaris, сбил девочку 11 лет, она скончалась», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГУМВД по Московской области.

    Иномарка насмерть сбила девочку в Подмосковье | Изображение 1

    По словам собеседника агентства, ДТП произошло на подмосковной дороге Осеево-Никифорово-Медвежьи Озера в Щелковском районе. Там работают полицейские, которые выясняют все детали и причины аварии с участием иномарки. Проверку уже начала прокуратура Московской области.

    «Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Щелковской городской прокуратуре», — сообщили «360» в пресс-службе надзорного ведомства.

    На место выехал Щелковский городской прокурор Иван Денисов. Прокуратура следит за проводимой полицией процессуальной проверкой.