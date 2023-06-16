16 июня 2023, 19:12
Иномарка насмерть сбила девочку в Пермском крае
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля в Кунгурском районе Пермского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не заметил ребенка, который передвигался по дороге на велосипеде, и сбил его. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
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Как сообщило агентство Ura.ru, по факту аварии правоохранители проводят проверку.
ДТП
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