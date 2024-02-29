Происшествия 29 февраля 2024, 16:20 Иномарка насмерть сбила девочку в Ленобласти

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Двенадцатилетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля в поселке Приветинское Выборгского района Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 77-летний водитель за рулем иномарки Suzuki SX4 не заметил девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, и сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась.

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Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.