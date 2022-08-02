Иномарка наехала на велосипедистку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девочка на велосипеде попала под колеса легкового авто, передает ИА Ura.ru со ссылкой на городское ГИБДД.

Авария произошла около одного из домов на улице Восточной. Водитель Hyundai Solaris наехал на 11-летнюю велосипедистку, которая, не спешившись, двигалась по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Девочка попала в больницу с травмой колена. Она призналась, что не увидела машину, поскольку торопилась домой.