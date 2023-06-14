Эксклюзив 14 июня 2023, 06:49 Иномарка наехала на препятствие на 44-м км МКАД, двоих госпитализировали Автомобиль Honda наехал на препятствие на внутренней стороне 44-го км МКАД РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Юго-Западном административном округе Москвы случилось ДТП с участием иномарки, в которой находились пять человек. Машина наехала на препятствие на внутренней стороне 44-го километра МКАД, сообщил источник «360».

Авария произошла 13 июня в 23:30. Автомобиль Honda наехал на препятствие на внутренней стороне 44-го километра МКАД. В салоне находились пять человек, в том числе семилетний ребенок. Двоих госпитализировали.

Реклама

Из квартиры на юго-востоке Москвы в Выхино-Жулебино во вторник спасли двух детей трех и пяти лет. Они остались дома одни и решили приготовить еду, но что-то пошло не так — соседи заметили дым из окна и услышали крики. Спасатели вывели детей и передали медикам.