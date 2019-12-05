Иномарка наехала на пешеходов в Челябинске. Есть пострадавшие
Как сообщили «360» в пресс-службе МВД по Челябинской области, все случилось в 08:10 по местному времени (06:10 по мск) на Комсомольском проспекте около дома №7.
«Водитель 1974 года рождения, женщина. Управляя легковым автомобилем Nissan, при повороте налево она не справилась с управлением, совершила выезд за пределы проезжей части на тротуар. В результате наехала на двух пешеходов. Женщины госпитализированы. Сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
Как написал портал 74.RU, автомобиль двигался по Свердловскому проспекту со стороны ЧМЗ, а затем повернул на Комсомольский проспект в сторону улицы Каслинской.
«Машину, видимо, занесло при повороте, и она выехала на тротуар там, где работники ждали служебный автобус. Женщина-водитель в истерике, тут же на место прибежал ее муж, — рассказал очевидец.
По его словам, под колесами иномарки оказались трое пешеходов. Одного из них отбросило от машины. На место прибыла скорая помощь. Двух женщин доставили в областную клиническую больницу № 3. Мужчина отказался от госпитализации, отметило издание. Свидетели аварии заявили, что в месте, где произошло ЧП, дорога была плохо очищена.