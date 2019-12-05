Иномарка наехала на пешеходов в Челябинске. Есть пострадавшие

Утром 5 декабря иномарка врезалась в людей, которые ждали на тротуаре служебный автобус. ЧП произошло на северо-западе Челябинска, за рулем машины находилась женщина.

Как сообщили «360» в пресс-службе МВД по Челябинской области, все случилось в 08:10 по местному времени (06:10 по мск) на Комсомольском проспекте около дома №7.

«Водитель 1974 года рождения, женщина. Управляя легковым автомобилем Nissan, при повороте налево она не справилась с управлением, совершила выезд за пределы проезжей части на тротуар. В результате наехала на двух пешеходов. Женщины госпитализированы. Сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Как написал портал 74.RU, автомобиль двигался по Свердловскому проспекту со стороны ЧМЗ, а затем повернул на Комсомольский проспект в сторону улицы Каслинской.

«Машину, видимо, занесло при повороте, и она выехала на тротуар там, где работники ждали служебный автобус. Женщина-водитель в истерике, тут же на место прибежал ее муж, — рассказал очевидец.

Источник фото: 74.RU

По его словам, под колесами иномарки оказались трое пешеходов. Одного из них отбросило от машины. На место прибыла скорая помощь. Двух женщин доставили в областную клиническую больницу № 3. Мужчина отказался от госпитализации, отметило издание. Свидетели аварии заявили, что в месте, где произошло ЧП, дорога была плохо очищена.