Иномарка наехала на десятилетних школьников в Екатеринбурге

Водитель автомобиля Nissan Primera сбил двоих десятилетних школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Екатеринбурге. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу.

Ситуация произошла 26 мая на улице Водная. Водитель машины врезался в детей, после чего покинул место происшествия. Школьников госпитализировали.

Сотрудники органов смогли задержать злоумышленника. Мужчина признался, что не заметил детей из-за яркого солнца. Теперь ему грозит административная ответственность.