Иномарка на скорости влетела в толпу людей в Калининграде. Один человек погиб

Mercedes на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в уличных торговцев цветами. Один человек погиб. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, 22-летний водитель иномарки после ДТП пытался сбежать, но его поймали прохожие. После этого молодой человек попытался свести счеты с жизнью.

Источник фото: телеканал «360»

Информации о пострадавших и причине происшествия пока нет. На месте аварии работают медики и сотрудники дорожной полиции.