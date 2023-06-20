Эксклюзив 20 июня 2023, 06:16 Иномарка на севере Москвы влетела в бетонный блок Hyundai Solaris врезался в бетонный блок на Керамическом проезде в САО Москвы Телеканал «360»

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В Северном административном округе Москвы легковой автомобиль въехал в бетонный блок, водителя госпитализировали с переломом стопы. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла на Керамическом проезде, недалеко от железнодорожных путей. Hyundai Solaris влетел в ограничительные бетонные блоки, сдвинув один из них и смяв капот. Прибывшая на место скорая помощь осмотрела водителя и увезла с подозрением на перелом стопы в горбольницу №20 имени А.К. Ерамишанцева.

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