26 мая 2020, 18:07
Иномарка на полном ходу сбила пенсионера в Петрозаводске
В центре Петрозаводска автомобиль на полной скорости сбил 73-летнего пенсионера, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Герцена накануне вечером, сообщил сайт karelinform.ru.
ДТП попало на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как пешеход дошел до середины дороги и осмотрелся. Один водитель, увидев его, остановился. Однако автомобиль BMW продолжал движение на полной скорости и сбил переходящего дорогу пенсионера. В результате пешехода отбросило на несколько метров.
Пенсионера с многочисленными травмами доставили в больницу. Личность водителя BMW уже установлена. Это 24-летний местный житель.