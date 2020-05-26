Иномарка на полном ходу сбила пенсионера в Петрозаводске

ДТП попало на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как пешеход дошел до середины дороги и осмотрелся. Один водитель, увидев его, остановился. Однако автомобиль BMW продолжал движение на полной скорости и сбил переходящего дорогу пенсионера. В результате пешехода отбросило на несколько метров.

Пенсионера с многочисленными травмами доставили в больницу. Личность водителя BMW уже установлена. Это 24-летний местный житель.